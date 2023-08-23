سعر الدولار اليوم الأربعاء 23-8-2023 مقابل الجنيه المصري بمستهل تعاملات البنوك

سجل سعر اليوم الأربعاء 23-8-2023 مقابل الجنيه المصري بمستهل التعاملات البنكية استقرار الشراء والبيع، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ووصل متوسط سعر الصرف إلي 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويقدم موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة أمريكا، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك العربية والإسلامية والمصرية والأجنبية المختلفة.

سعر الدولار اليوم في ميد بنك

شهد سعر الدولار اليوم في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك مصر

حقق سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

بلغ سعر الدولار في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

و سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك التجاري الدولي

قدر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

وصل سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

عرض سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك كريدي أجريكول

أما سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري، 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

طرح سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك المصري الخليجي

شهد سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري وصل إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.