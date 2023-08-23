سعر الدولار اليوم الأربعاء 23-8-2023 مقابل الجنيه المصري بختام التداول

جاء سعر اليوم الأربعاء 23-8-2023 حول معدلاته بالبنوك مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات البنكية للشراء والبيع، بالمصارف المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع، وبلغ متوسط سعر الصرف إلي 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، طبقًا للتقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري المنشور على موقعه الإلكتروني، ويلقي موقع جريدة «المال» خلال السطور القادمة الضوء على أسعار عملة الولايات المتحدة الأمريكية، كما تظهرها شاشات التداول وماكينات الصراف الآلي.

سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية بلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع، بنهاية التعاملات المسائية.

سعر الدولار في ميد بنك

سعر الدولار في ميد بنك، مقابل العملة المصرية، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر، مقابل العملة المصرية، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك سايب

سعر الدولار في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، بختام التعاملات.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

الدولار في البنك الأهلي المصري، بنهاية التعاملات المسائية، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي

سعر في البنك التجاري الدولي، مقابل العملة المحلية، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري، 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، بنهاية العمل بالمصارف، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سعر اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.