سعر الدولار اليوم الأربعاء 23-11-2022 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 23-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه ارتفاعا من قرش لقرشين فقط في الشراء والبيع، في البنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى، ووصل إلى 24.50 جنيه للشراء، 24.57 جنيه للبيع، وفقا لتقرير متوسط أسعار الصرف الصادر عن البنك المركزى المصرى، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير سعر صرف العملة الخضراء ، وفقا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والأجنية والإسلامية.

سعر الدولار اليوم في البنك التجارى الدولى

شهد سعر الدولار في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه المصري، 24.52 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك الأهلى المصرى

قدر سعر الدولار في البنك الاهلى المصري، أمام الجنيه المصرى بــ 24.48 جنيه للشراء، و 24.53 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبى الإسلامى

بلغ سعر الدولار في بنك أبو ظبى الإسلامى، مقابل الجنيه المصري، 24.54 جنيه للشراء، و 24.56 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك المصري الخليجى

حقق سعر الدولار في البنك المصرى الخليجى، أمام الجنيه المصرى، 24.55 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلى الكويتى

وصل سعر الدولار في البنك الأهلى الكويتى، مقابل الجنيه المصري إلى 24.53 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 24.48 جنيه للشراء، و 24.53 للبيع.

سعر عملة أمريكا في ميد بنك

شهد سعر الدولار في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 24.53 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك بلوم

قدر سعر الدولار في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري بــ 24.46 جنيه للشراء، و 24.56 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصرى، 24.52 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك المشرق

حقق سعر الدولار اليوم في بنك المشرق، أمام الجنيه المصري، 24.53 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك أبو ظبى التجارى

وصل سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجارى، مقابل الجنيه المصري إلى 24.48 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول ـ مصر

شهد سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول ـ مصر، أمام الجنيه المصرى، 24.48 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك سايب

قدر سعر الدولار في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري بــ 24.48 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربى

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربى، أمام الجنيه المصري، 24.56 جنيه للشراء، و 24.58 للبيع.