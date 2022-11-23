شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 23-11-2022 في بداية التعاملات البنكية اليومية، استقرارًا نسبيًا، وبنهاية تعاملات أمس الثلاثاء أفاد البنك المركزي المصري بأن العملة الأمريكية ارتفعت قرش واحد في سعريّ الشراء والبيع، إذ سجل متوسط سعر صرف 24.48 جنيه للشراء، و24.55 للبيع، وترصد جريدة المال في تقرير تفصيلي أسعار صرف العملة الأمريكية في عدد من البنوك العاملة في مصر، من بينها بنوك حكومية وخاصة وعربية وأجنبية.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 24.49 جنيه للشراء، 24.56 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 24.46 جنيه للشراء، 24.51 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 24.46 جنيه للشراء، و24.51 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ميد بنك: 24.51 جنيه للشراء، 24.56 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه: 24.53 جنيه للشراء، 24.55 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي: 24.53 جنيه للشراء، 24.56 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري: 24.46 جنيه للشراء، 24.56 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك بلوم مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 24.46 جنيه للشراء، 24.56 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك المشرق

سعر الدولار اليوم في بنك المشرق مقابل الجنيه المصري: 24.51 جنيه للشراء، 24.56

للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 24.46 جنيه للشراء، 24.56 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 24.50 جنيه للشراء، 24.56 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي القطري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 24.46 جنيه للشراء، 24.56 للبيع.