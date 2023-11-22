سعر الدولار اليوم الأربعاء 22-11-2023 ببداية التعاملات مقابل الجنيه

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 22-11-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية في مصر، ووصل متوسط سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري إلى 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

ويرصد موقع جريدة “المال” في تقرير تفصيلي أسعار صرف بحسب شاشات التداول المنتشرة في الأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

وحقق سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

ومازال سعر الدولار في البنك التجاري الدولي محافظًا على استقراره عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك سايب

وحافظ سعر الدولار اليوم في بنك سايب على استقراره عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة، سجل سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك الإسكندرية

أما سعر في بنك الإسكندرية، حقق مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وعرض بنك الكويت الوطني، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

وطرح بنك بلوم مصر، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وقدّر المصرف المتحد، سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.