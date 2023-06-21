سعر الدولار اليوم الأربعاء 21-6-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات البنكية

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سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

اليوم الأربعاء 21-6-2023 على استقراره، مقابل العملة المحلية، بالشراء والبيع بختام التعاملات البنكية، وفقاً لما أوضحته شاشات التداول بفروع البنوك المختلفة، وجاء متوسط سعر صرف عملة الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 30.84 جنيه للشراء، مقابل 30.93 للبيع، وفقاً للبيان الصادر عن البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، ويرصد موقع جريدة «المال» أسعار صرف العملة الأمريكية.

أظهرت شاشات التداول المتواجدة ببنك القاهرة سعر الدولار اليوم، أمام العملة المحلية، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك البركة

أوضحت ماكينات الصراف الألى في بنك البركة سعر الدولار، أمام العملة المحلية، بقيمة 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

عرض موقع بنك أبو ظبي التجاري الإلكتروني سعر الدولار، أمام العملة المحلية، بقيمة 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في ميد بنك

قدرت شاشات التداول سعر

سعر الدولار في بنك سايب

في ميد بنك، أمام العملة المحلية، بقيمة 30.88 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار كما جاء في الموقع الإلكتروني في بنك سايب، أمام العملة المحلية، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك مصر

توقف سعر الدولار في موقع بنك مصر على شبكة الإنترنت، أمام العملة المحلية، عند 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول مصر

ثبت سعر الدولار بماكينات الصراف الألى في بنك كريدي أجريكول مصر، أمام العملة المحلية، عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

أعلنت شاشات التداول في بنك قناة السويس سعر الدولار، أمام العملة المحلية، بقيمة 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية

في حين سجل موقع بنك الإسكندرية سعر الدولار، أمام العملة المحلية، بقيمة 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر

اليوم بالموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري، أمام العملة المحلية، 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع.