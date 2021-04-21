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سعر الدولار اليوم الأربعاء 21-4-2021 في البنوك المصرية

التنمية الصناعية يقدم ادني مستوى للعملة الأمريكية في السوق
‫محمود الصباغ‬‎ 10:55 ص, الأربعاء, 21 أبريل 21 10:55 ص, الأربعاء, 21 أبريل 21

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بدأ سعر الدولار في البقاء على مستوياته مقابل الجنيه المصري ليتراوح سعر الشراء في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء بين 15.61 و15.65 جنيه، فيما قدمت البنوك اسعار البيع بين 15.71 و15.74 جنيه، بحسب السعر المعلن على شاشات التداول اللحظية داخل شبكة فروع البنوك العاملة في السوق المصرية.

ويستمر سعر الدولار الأمريكي تراجعه مقابل العملات الرئيسية خلال تداولات، يتزامن ذلك مع ترقب المستثمرين أواخر التشريعات الأمريكية حول قوانين التحفيز الخاصة بالبنية التحتية وتشريعات الضرائب المقترحة، لتصل مستويات العملة الأمريكية إلى أدني قيمة منذ 18 مارس، مسجلة 91.535 في الجلسة الأوروبية قبل أن يتعافى ليصبح مستقرا بالأساس عند 91.590.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

أنهى متوسط سعر الدولار الأمريكي تداولات أمس عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلن من البنك المركزي المصري.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

أظهرت مؤشرات التداول على العملة الأمريكية مقابل الجنيه استقرار سعر الدولار، داخل أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

كما استقر سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري على شاشات التداول اللحظية داخل شبكة فروع بنك مصر، وجاء في بداية تعاملات اليوم عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

فيما بلغت مستويات صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل بنك قطر الوطني الأهلي عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع وفقا للتحديثات الصباحية لأسعار العملات.

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الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع جاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل شبكة فروع البنك العقاري المصري العربي في بداية تعاملات اليوم.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ووصلت اسعار سعر مستويات الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل بنك الإسكندرية عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، في بداية التعاملات الصباحية اليوم.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

وأظهر تقرير المال على اسعار العملات في بداية تعاملات اليوم.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المتحد، على مستويات الشراء والبيع عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

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أدنى سعر للدولار في السوق المصرية

يقدم 3 بنوك أدنى مستوى لسعر الدولار داخل السوق المصرية في بداية التداولات تضم بنك مصر والبنك الأهلي المصري، وبنك التنمية الصناعية عند مستوى 15.71 جنيه.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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