سعر الدولار اليوم الأربعاء 21-12-2022 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

بلغ سعر الدولار اليوم الأربعاء 21-12-2022، ببداية عمليات التداول الصباحية في البنوك على العملات الأجنبية والعربية، 24.66 جنيه للشراء، و 24.74 للبيع، بحسب متوسط أسعار صرف العملات بالبنك المركزي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًّا عن أسعار العملة الخضراء، وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الخاصة والأجنبية والحكومية والعربية والإسلامية، بالإضافة لعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد، 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 24.64 جنيه للشراء، و 24.69 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، بلغ سعر الدولار مستوى صرف عند: 24.68 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك مصر

أما سعر الدولار في بنك مصر، وصل مقابل الجنيه المصري إلى 24.64 جنيه للشراء، و 24.69 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وبلغ سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي، 24.72 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في ميد بنك

وفي ميد بنك، سجل سعر الدولار أمام الجنيه مستوى صرف عند: 24.70 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وطرح بنك الإسكندرية، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 24.70 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وقدّر مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر الدولار أمام الجنيه بـ 24.72 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك سايب

وعرض بنك سايب، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بـ 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

وأما سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، بلغ مستوى صرف عند: 24.70 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك المشرق

سجل سعر الدولار في بنك المشرق، 24.70 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، 24.69 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر علمة أمريكا في بنك البنك الأهلي القطري

وحقق سعر الدولار في البنك الأهلي القطري، 24.68 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر عملة أمريكا في المصرف العربي الدولي

وفي المصرف العربي الدولي، سجل سعر الدولار مقابل الجنيه، 24.64 جنيه للشراء، و 24.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

وصل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر، إلى 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.