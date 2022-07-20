سعر الدولار اليوم الأربعاء 20-7-2022 في البنوك المصرية

شهدت أسعار الدولار اليوم الأربعاء 20-7-2022 حالة من الاستقرار في بداية التعاملات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، ليسجل متوسط السعر في مصر 18.878 جنيه للشراء، و18.957 جنيه للبيع، طبقًا لأحدث تقارير البنك المركزي عن العملات وبحسب التقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” لقرائها.

سعر الدولار في البنوك

في بداية التعاملات الصباحية استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه داخل البنوك وشركات الصرافة حول 18.76 و18.87 جنيه للشراء، فيما جاءت أسعار البيع عند 18.82 و18.91 جنيه بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وحافظ سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري إلى 18.85 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع، داخل البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك مصر

على نفس مستويات أمس استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 18.88 جنيه للشراء، و18.94 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وأظهر تقرير المال الصباحي استقرار سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه داخل فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة في السوق، إلى 18.87 جنيه للشراء، و18.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وعلى نفس مستويات أمس استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس 18.86 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

كما بينت أحدث التداولات وصول مستويات سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد إلى 18.90 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.