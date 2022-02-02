بنـــوك

سعر الدولار اليوم الأربعاء 2-2-2022 في البنوك المصرية

مستقرا في بداية التعاملات
فاطمة إمام 9:14 ص, الأربعاء, 2 فبراير 22 9:14 ص, الأربعاء, 2 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

استقرت أسعار الدولار اليوم الأربعاء 2 فبراير 2022 مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، بحسب الرصد اليومي الذي تقدمه منصة “المال” الإلكترونية خدمة لقرائها، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 15.660 جنيه للشراء، و15.757 للبيع.

سعر الدولار في البنوك

استقر سعر شراء وبيع الدولار الأمريكي أمام الجنيه داخل البنوك وشركات الصرافة، عند 15.62 جنيه، و15.66 للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 بالسوق المصرية

اقرأ أيضا  «جهاز المشروعات» ينظم ورشة عمل لاستعراض خطوات توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

جاء سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أحد أكبر البنوك الحكومية عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية في السوق المحلية المصرية، جاء عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الدولار اليوم الخميس 27-1-2022 في البنوك المصرية
الدولار جديد
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

أوضحت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في السوق، إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.77 للبيع، بحسب التحديث الأخير للعملة الأمريكية.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

ابقى سعر الدولار الأمريكي على استقراره أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أحد البنوك الخاصة العاملة في مصر عند 15.64 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

اقرأ أيضا  خبراء ومصرفيون يحددون 5 أهداف يحققها التحول الرقمى

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

سجلت مستويات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك أبوظبي التجاري، على مستواه عند 15.66 جنيه للشراء، و15.77 للبيع، بحسب التحديث الأخير للعملة الأمريكية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم فاطمة إمام

ملف الكاتب فاطمة إمام

اقرأ أيضاً

أسعار العملات اليوم الأربعاء 2-2-2022 في مصر

فاطمة إمام 9:17 ص, الأربعاء, 2 فبراير 22

سعر اليورو اليوم الأربعاء 2-2-2022 في البنوك المصرية

فاطمة إمام 9:11 ص, الأربعاء, 2 فبراير 22

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 2-2-2022

فاطمة إمام 9:05 ص, الأربعاء, 2 فبراير 22

سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 2-2-2022 في مصر

فاطمة إمام 8:59 ص, الأربعاء, 2 فبراير 22

سعر الدينار الكويتي بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

فاطمة إمام 5:26 م, الثلاثاء, 1 فبراير 22

سعر الريال السعودي اليوم يواصل الثبات بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

فاطمة إمام 5:14 م, الثلاثاء, 1 فبراير 22