سعر الدولار اليوم الأربعاء 2-2-2022 في البنوك المصرية

استقرت أسعار الدولار اليوم الأربعاء 2 فبراير 2022 مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، بحسب الرصد اليومي الذي تقدمه منصة “المال” الإلكترونية خدمة لقرائها، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 15.660 جنيه للشراء، و15.757 للبيع.

سعر الدولار في البنوك

استقر سعر شراء وبيع الدولار الأمريكي أمام الجنيه داخل البنوك وشركات الصرافة، عند 15.62 جنيه، و15.66 للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 بالسوق المصرية

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

جاء سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أحد أكبر البنوك الحكومية عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية في السوق المحلية المصرية، جاء عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

أوضحت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في السوق، إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.77 للبيع، بحسب التحديث الأخير للعملة الأمريكية.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

ابقى سعر الدولار الأمريكي على استقراره أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أحد البنوك الخاصة العاملة في مصر عند 15.64 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

سجلت مستويات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك أبوظبي التجاري، على مستواه عند 15.66 جنيه للشراء، و15.77 للبيع، بحسب التحديث الأخير للعملة الأمريكية.