وصل سعر الدولار اليوم الأربعاء 2-11-2022 في بداية التعاملات إلى 24.12 جنيه للشراء، و24.22 للبيع، بحسب متوسط أسعار سوق الصرف أمام العملة المصرية في البنك المركزي المصري، إذ سجلت العملة الخضراء ارتفاعًا قدره 5 قروش في سعريّ البيع والشراء في ختام تعاملات الأمس، وتستعرض جريدة المال في تقريرها اليومي أسعار صرف العملات العربية والأجنبية قياسًا إلى الجنيه المصري في أكثر من بنك.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة

سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري: 24.10 جنيه للشراء، 24.20 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 24.15 جنيه للشراء، 24.25 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 24.15 جنيه للشراء، 24.25 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه: 24.03 جنيه للشراء، 24.13 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 24 جنيه للشراء، 24.10 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 24 جنيه للشراء، 24.10 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 24.10 جنيه للشراء، 24.20 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري: 24 جنيه للشراء، 24.10 للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري: 24.15 جنيه للشراء، 24.25 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مقابل الجنيه المصري: 24.15 جنيه للشراء، 24.25 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 24.15 جنيه للشراء، 24.25 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك قناة السويس

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 24.15 جنيه للشراء، 24.25 للبيع.