سعر الدولار اليوم الأربعاء 19-7-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

شهد سعر اليوم الأربعاء 19-7-2023 ثباتا بالشراء والبيع، مقابل الجنيه المصري، بنهاية عمليات التداول عشية عطلة البنوك بمناسبة رأس السنة الهجرية وعيد ثورة 23 يوليو والتي ستستمر 4 أيام تبدأ من الغد إلى الأحد المقبل، وبلغ متوسط سعر صرف العملة الخضراء 30.84 جنيه للشراء، مقابل 30.93 للبيع، وفقا للبيان الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني بمتوسطات أسعار صرف العملات.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني

جاء سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع، أمام العملة المحلية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى: 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع، أمام العملة المحلية.

سعر عملة أمريكيا في بنك قطر الوطني الأهلي

شهد سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع، أمام العملة المحلية.

سعر الدولار في بنك المصرف العربي الدولي

سجل سعر الدولار في بنك المصرف العربي الدولي بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع، أمام العملة المحلية.

سعرالعملة الخضراء في بنك الاستثمار العربي

عُرض سعر في بنك الاستثمار العربي بقيمة 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع، أمام العملة المحلية.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

قُدر سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية بقيمة: 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع، أمام العملة المحلية.

سعر الدولار في بنك مصر

توقف سعر الدولار في بنك مصر عند: 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع، أمام العملة المحلية.

سعر العملة الأمريكية في المصرف المتحد

حافظ سعر الدولار في المصرف المتحد على قيمته عند: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع، أمام العملة المحلية.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدولار في البنك المصري الخليجي قيمة: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع، أمام العملة المحلية.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر

واصل استقرار سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر عند قيمة: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع، أمام العملة المحلية.

سعر الدولار في بنك القاهرة

قُدر سعر اليوم في بنك القاهرة بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع، أمام العملة المحلية.