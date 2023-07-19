سعر الدولار اليوم الأربعاء 19-7-2023 أمام الجنيه في بداية التعاملات

يواصل سعر اليوم الأربعاء 19-7-2023، مسيرة استقراره أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية، ليسجل متوسط سعر العملة الخضراء بالسوق المصرية 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع، أمام العملة المحلية، بحسب التحديث الأخير على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، يعرض تقرير موقع جريدة «المال» سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية داخل الموقع الرسمي للبنوك وشاشات التداولات اللحظية على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري عند مستويات 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

عرضت فروع بنك مصر أمام الجنيه المصري عند مستويات 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

جاء سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك التجاري الدولي عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

عرض الموقع الإلكتروني لبنك القاهرة سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

عرض مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند مستويات 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدولار داخل فروع بنك التعمير والإسكان في بداية التعاملات الصباحية 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدولار أمام الجنيه داخل فروع البنك المصري الخليجي إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

عرضت شاشات التداولات اللحظية لبنك بلوم سعر الدولار عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

جاء سعر الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات ببنك البركة عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.