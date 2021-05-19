سعر الدولار اليوم الأربعاء 19-5-2021 في البنوك المصرية

عرضت فروع جميع البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية سعر الدولار اليوم الأربعاء 19 مايو 2021 على نفس مستويات أمس الثلاثاء ، عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلن على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزى المصري، كما استقرت مستويات بيع الدولار في بداية تعاملات اليوم بين 15.70 جنيه، 15.73 جنيه، وفقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الإلكترونية للمصارف في مصر، بينما صعد شراء سعر الدولار في مصر بين 15.60 جنيه، 15.64 جنيه، عن أمس. سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

يستعرض مصرف أبوظبي الإسلامي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات عند مستويات 15.64 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

في بداية تعاملات اليوم يقدم البنك الأهلى المصري مستويات شراء وبيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 15.61 جنيه، 15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

يستعرض البنك العربي الأفريقي الدولي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، في بداية تعاملات اليوم.

سعر الدولار في HSBC

أظهرت شاشات التداول اللحظية ببنك إتش إس بي سي مصر، وصول سعر صرف الدولار في بداية التعاملات مقابل الجنيه المصري عند 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

استقر سعر شراء وبيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ببنك التنمية الصناعية عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

ويستعرض بنك المشرق سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وجاءت مستويات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري داخل بنك قناة السويس عند مستويات 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK

كما استقرت أسعار الشراء والبيع للدولار الأمريكي ببنك الكويت الوطني عند مستويات 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار في السوق المصرية

يستعرض البنك الأهلي الكويتي السعر الأعلى لشراء الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم عند مستوى 15.65 جنيه.