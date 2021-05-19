بنـــوك

سعر الدولار اليوم الأربعاء 19-5-2021 في البنوك المصرية

الأهلي الكويتي يقدم السعر الأعلى للشراء
‫محمود الصباغ‬‎ 11:14 ص, الأربعاء, 19 مايو 21 11:14 ص, الأربعاء, 19 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

عرضت فروع جميع البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية سعر الدولار اليوم الأربعاء 19 مايو 2021 على نفس مستويات أمس الثلاثاء ، عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلن على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزى المصري، كما استقرت مستويات بيع الدولار في بداية تعاملات اليوم بين 15.70 جنيه، 15.73 جنيه، وفقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الإلكترونية للمصارف في مصر، بينما صعد شراء سعر الدولار في مصر بين 15.60 جنيه، 15.64 جنيه، عن أمس.

الدولار
سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

يستعرض مصرف أبوظبي الإسلامي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات عند مستويات 15.64 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 17-5-2021 بالبنوك المصرية

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

في بداية تعاملات اليوم يقدم البنك الأهلى المصري مستويات شراء وبيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 15.61 جنيه، 15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

يستعرض البنك العربي الأفريقي الدولي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، في بداية تعاملات اليوم.

سعر الدولار في HSBC

أظهرت شاشات التداول اللحظية ببنك إتش إس بي سي مصر، وصول سعر صرف الدولار في بداية التعاملات مقابل الجنيه المصري عند 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الدولار يتوالى ارتداده من أعلى مستوى له في ستة أسابيع أمام الين
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

استقر سعر شراء وبيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ببنك التنمية الصناعية عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

ويستعرض بنك المشرق سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وجاءت مستويات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري داخل بنك قناة السويس عند مستويات 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK

كما استقرت أسعار الشراء والبيع للدولار الأمريكي ببنك الكويت الوطني عند مستويات 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  أسعار العملات اليوم تميل إلى الاستقرار بنهاية التعاملات

أعلى سعر للدولار في السوق المصرية

يستعرض البنك الأهلي الكويتي السعر الأعلى لشراء الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم عند مستوى 15.65 جنيه.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

ملف الكاتب ‫محمود الصباغ‬‎

اقرأ أيضاً

أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الأربعاء 19 مايو2021

محمد عبد السند 10:09 ص, الأربعاء, 19 مايو 21

أسعار العملات اليوم تميل إلى الاستقرار بنهاية التعاملات

منى صلاح 9:17 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه ينهي تعاملاته مستقرًّا

منى صلاح 8:48 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

ارتفاع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 18-5-2021 في البنوك المصرية

أحمد الكومي 4:51 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18-5-2021 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 4:36 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

سعر الدينار الكويتي ينهي تعاملات اليوم على ارتفاع مقابل الجنيه

فاطمه امام 4:14 م, الثلاثاء, 18 مايو 21