سعر الدولار اليوم الأربعاء 19-5-2021 في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 19 مايو 2021 على نفس مستويات أمس الثلاثاء ، عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلن على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزى المصري.

كما استقرت مستويات بيع الدولار في بداية تعاملات اليوم بين 15.70 جنيه، 15.73 جنيه، وفقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الإلكترونية للمصارف في مصر، كما سجل شراء سعر الدولار في مصر بين 15.60 جنيه، 15.64 جنيه، بحسب رصد بوابة “المال” الإلكترونية على أسعار العملات الأجنبيه والعربية بشكل يومي. سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات عند مستويات 15.64 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بختام تعاملات اليوم يقدم البنك الأهلى المصري مستويات شراء وبيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 15.61 جنيه، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

يقدم البنك العربي الأفريقي الدولي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، نهاية تعاملات اليوم.

سعر الدولار في HSBC

داخل شبكة فروع بنك إتش إس بي سي مصر، سجلت مستويات سعر صرف الدولار بنهاية التعاملات مقابل الجنيه المصري عند 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

شهدت مستويات سعر شراء وبيع الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري ببنك التنمية الصناعية عند 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

وفي المقابل يتيح بنك المشرق سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وعلى صعيد مستويات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري داخل بنك قناة السويس جاءت عند مستويات 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK

فيما حافظت مستويات أسعار الشراء والبيع للدولار الأمريكي على استقرارها داخل بنك الكويت الوطني عند مستويات 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار في السوق المصرية

يقدم بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الإسلامي، السعر الأعلى لشراء الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم عند مستوى 15.65 جنيه.