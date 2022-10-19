سعر الدولار اليوم الأربعاء 19-10-2022 في بداية تعاملات البنوك

لم يتحرك سعر الدولار اليوم في مستهل تعاملات الأربعاء 19-10-2022 البنكية، وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري لمتوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية، حيث وصل سعر صرف العملة الأمريكية إلى 19.63 جنيه للشراء، 19.70 جنيه للبيع، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر العملة الخضراء وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي التجاري

وصل سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري إلى مستوى صرف: 19.61 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي

بلغ سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي مقابل الجنيه: 19.63 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

حقق سعر الدولار في البنك المصري الخليجي مستوى صرف: 19.68 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

شهد سعر الدولار افي المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه مستوى صرف: 19.61 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

جاء سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان مستوى صرف: 19.65 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك بلوم مصر

سجل سعر الدولار في بنك بلوم مصر مستوى صرف: 19.61 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وصل سعر الدولار في المصرف المتحد إلى مستوى صرف: 19.65 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك مصر

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه: 19.63 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى صرف: 19.63 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

شهد سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه مستوى صرف: 19.63 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الأمريكية في بنك البركة

جاء سعر الدولار في بنك البركة عند مستوى صرف: 19.61 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مستوى صرف: 19.65 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

وصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي القطري إلى مستوى صرف: 19.63 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.