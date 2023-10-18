سعر الدولار اليوم الأربعاء 18-10-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

حافظت البنوك العاملة في السوق المحلية ببداية التعاملات الصباحية على سعر الدولار اليوم الأربعاء 18-10-2023، داخل فروع البنوك العاملة في مصر، على شاشات التداولات اللحظية ومواقعها الإلكترونية، ليصل متوسط سعر وحدة النقد الأمريكية لـ 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع وفقًا لأخر التعاملات على متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر، لتعرض السطور التالية متوسط سعر ا أمام نظيره المصري داخل فروع البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، إلى مستويات:

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

عرض البنك الحكومي بنك مصر سعر الدولار اليوم أمام نظيره المصري ببداية التعاملات عند 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك القاهرة

حافظ سعر الدولار على مستواه على شاشات التداولات الموجودة بفروع بنك القاهرة عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

استكمالا لعرض العملة الأمريكية بالمصارف الحكومية.. جاء سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك SAIB

وصل سعر الدولار أمام عملة مصر المحلية ببنك SAIB ببداية التعاملات إلى مستوى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة في بنك البركة

جاء سعر الدولار بعملة مصر المحلية داخل بنك البركة في بداية التعاملات عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك الإسكندرية

جاء سعر أمام عملة مصر المحلية ببنك الإسكندرية عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وصل سعر الدولار أمام نظيره المصري بموقع بنك المصرف المتحد الإلكتروني إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

أبقى بنك الكويت الوطني على سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

كما استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري بفروع بنك قطر الوطني الأهلي عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

حافظ سعر الدولار اليوم على مستواه أمام الجنيه المصري بالبنك المصري الخليجي عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.