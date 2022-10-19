سعر الدولار اليوم الأربعاء 19-10-2022 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات البنكية

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 19-10-2022 استقرارا في أسعار الشراء والبيع بنهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصري، وسجل 19.63 جنيه للشراء، و19.70 للبيع، وفقا لآخر تقارير متوسط أسعار الصرف الصادرة من «البنك المركزي المصري» اليوم، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير سعر صرف العملة الخضراء في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وفقا لما ترصده شاشات التداول اللحظية للبنوك، والمواقع الرسمية لها.

سعر الدولار في البنك الأهلى القطرى

سجل سعر الدولار في مقابل الجنيه في البنك الأهلى القطرى، 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك المشرق

حقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك المشرق، 18.61 جنيه للشراء، و19.71 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك الأهلي المصري

في البنك الأهلي المصري شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، سعر صرف 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر، في مقابل الجنيه المصري، إلى 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك سايب

بلغ سعر الدولار في بنك سايب، سعر صرف 19.61 جنيه للشراء، و19.71 للبيع.

سعر العملة الخضراء في المصرف المتحد

سجل الدولار في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري، 19.65 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول مصر، حقق سعر صرف 19.64 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

شهد سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي أمام الجنيه المصري سعر صرف 19.68 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل الدولار في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري إلى 19.65 جنيه للشراء، و19.71 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 19.66 جنيه للشراء، و19.71 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك أبو ظبي التجاري في مقابل الجنيه، 19.61 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

حقق سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي مقابل الجنيه ، 19.68 جنيه للشراء، و19.71 للبيع.