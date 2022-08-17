استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 17-8-2022، في بداية التعاملات البنكية الصباحية داخل مصر عند مستوى 19.09 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية ويرصد موقع «جريدة المال»، تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف عملة الولايات المتحدة الأمريكية مقابل الجنيه المصري وفقًا لشاشات التداول بفروع البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه، 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 للبيع.

سعر الدولار بالبنك العربي الأفريقي الدولي

وصل سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي، بحسب شاشات التداول، إلى 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار ببنك مصر مقابل الجنيه المصري، 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي القطري

وفي البنك الأهلي القطري سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري بحسب شاشات التداول، 19.11 جنيه للشراء، و 19.18 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وحقق سعر الدولار يمصرف أبو ظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري، وفقًا لشاشات التداول، 19.15 جنيه للشراء، و19.18 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

أظهرت شاشات التداول وصول سعر الدولار في فروع البنك التجاري الدولي وفقًا لشاشات التداول اللحظية، إلى 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 للبيع، بحسب شاشات التداول بالفروع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

أما في البنك المصري الخليجي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وفقًا لشاشات التداول، 19.15 جنيه للشراء، و 19.18 للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الخضراء في المصرف المتحد

وصل سعر الدولار في فروع المصرف المتحد وفقًا لشاشات التداول مقابل الجنيه المصري، إلى 19.10 جنيه للشراء، و19.18 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

أما في بنك بلوم مصر سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 للبيع، وفقًا لشاشات التداول بالفروع.

سعر العملة الخضراء في بنك قناة السويس

وبينت شاشات التداول في بنك قناة السويس، وصول سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، إلى 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 للبيع.