سعر الدولار اليوم الأربعاء 17-11-2021 في البنوك المصرية

مستقرا في بداية التعاملات بعدد من البنوك

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021 في بداية التعاملات حالة من الاستقرار، مقارنة بتعاملات أمس، بحسب التحديث الأخير للعملة الأمريكية على شاشات التداول اللحظية داخل البنوك وشركات الصرافة، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند مستويات 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات.

سعر الدولار اليوم في البنوك

افتتحت البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية التداول على العملة الأمريكية بين مستويات 15.62 جنيه، و15.66 جنيه للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 جنيه، بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وأوضح التقرير الصباحي لـ”المال” وصول سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه بالبنك الأهلي المصري إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كما سجل سعر الدولار اليوم داخل بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، مستويات 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم في نهاية التعاملات أمام الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

أظهرت أحدث تقارير المال على أسعار العملات وصول سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري بنهاية التعاملات بالبنك التجاري الدولي إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربى الأفريقي

تداولت مستويات سعر الدولار داخل البنك العربي الأفريقي الدولي عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

جاء سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك قناة السويس عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.