سعر الدولار اليوم الأربعاء 16-8-2023 مقابل الجنيه المصري ببداية التعاملات البنكية

حقق سعر اليوم الأربعاء 16-8-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية، بالبنوك العربية والمصرية والإسلامية والأجنبية المختلفة، متوسط سعر صرف وصل إلى 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادرعن «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي أسعار العملة الخضراء، وفقا لشاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

طرح سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

قدر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

عرض سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

شهد سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك قطر الوطني الأهلي

و سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري إلى 30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

حقق سعر في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك أبو ظبي التجاري

طرح سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

سعر الدولار اليوم في ميد بنك، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.