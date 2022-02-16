سعر الدولار اليوم الأربعاء 16-2-2022 في البنوك المصرية

حافظ سعر الدولار اليوم على مستوياته داخل اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022 مقابل نظيرة المحلي الجنيه المصرى داخل عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا للتقرير للمسح الذي تقدمه بواية “المال” الإلكترونية خدمة لمتابيعيها، ليسجل متوسط سعر الدولار في مصر مستوي 15.660 جنيه للشراء، و15.757 للبيع، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي بنهاية التداولات .

سعر الدولار في البنوك

وبين آخر تحديث للعملة الأمريكية وصول مستويات سعر شراء وبيع الدولار الأمريكي أمام الجنيه داخل البنوك وشركات الصرافة، إلى 15.62 جنيه، و15.66 للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

أظهر التقرير الصباحي للمال استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أحد أكبر البنوك الحكومية عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

في بداية التعاملات الصباحية حافظ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

واستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في السوق، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وأظهرت التحديثات الأخيرة وصول مستويات سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بشبكة فروع البنك العربي الإفريقي الدولي إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

وفي بداية التعاملات الصباحي استقرت مستويات سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك الأهلي المتحد عند 15.67 جنيه للشراء، و15.76 للبيع بحسب تقرير “المال”.