ارتفع سعر الدولار اليوم الأربعاء 16-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية بمقدار بلغ 3 قروش في كل البنوك، وأظهر موقع البنك المركزي المصري تسجيل العملة الأمريكية متوسط سعر صرف 24.42 جنيه للشراء، و24.50 للبيع، بحسب تحديث موقع البنك مساء اليوم، وتقدم جريدة “المال” استعراضًا لحركة تداول العملات العربية والأجنبية أمام العملة المصرية في 12 بنكا حكوميا وخاصا وعربيا وأجنبيا.

سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر

سعر الدولار في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري: 24.38 جنيه للشراء، 24.48 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 24.48 جنيه للشراء، 24.51 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 24.44 جنيه للشراء، و24.51 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 24.46 جنيه للشراء، 24.51 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه: 24.41 جنيه للشراء، 24.46 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 24.41 جنيه للشراء، 24.46 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الدولار في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري: 24.41 جنيه للشراء، 24.51 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي: 24.41 جنيه للشراء، 24.51 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك المشرق

سعر الدولار اليوم في بنك المشرق مقابل الجنيه المصري: 24.46 جنيه للشراء، 24.51 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول: 24.41 جنيه للشراء، 24.51 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الأفريقي الدولي

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي مقابل الجنيه المصري: 24.44 جنيه للشراء، 24.51 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك قناة السويس

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 24.38 جنيه للشراء، 24.48 للبيع.