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سعر الدولار اليوم الأربعاء 15-9-2021 في البنوك المصرية

الدولار يسجل 15.56 جنيه للشراء داخل البنك الأهلى
فاطمة إمام 10:25 ص, الأربعاء, 15 سبتمبر 21 10:25 ص, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

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شهدت سعر الدولار اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021، أمام الجنيه المصري، حالة الاستقرار، بحسب آخِر سعر معلَن على شاشات التداول، ليسجل متوسط سعر الدولار 15.649 جنيه للشراء، و15.747 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث للبنك المركزى المصري، ووفقًا لتقرير منصة “المال” الإلكترونية اليومي على أسعار العملات الأجنبية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

في بداية التعاملات استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بشكل ملحوظ عند 15.63 و15.67 جنيه للشراء، والبيع عند 15.68 إلى 15.73 جنيه، داخل البنوك العاملة في السوق المحلية وشركات الصرافة.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

يقدم داخل البنك الأهلي المصري، سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري على نفس سعر أمس عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

في بداية التعاملات جاء سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 15.66 جنيه داخل بنك قناة السويبس

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سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

جاء سعر صرف الدولار أمام الجنيه داخل شركات الصرافة عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي الكويتي إلى 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كأعلى مستوى له.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وعلى صعيد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنك المصري الخليجي جاء 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

استقر سعر الدولار الأمريكي داخل أكبر تجاري خاص في السوق المحلية أمام الجنيه المصرى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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