سعر الدولار اليوم الأربعاء 15-6-2022 في البنوك المصرية

ارتفع سعر الدولار اليوم الأربعاء 15-6-2022 في بداية التعاملات الصباحية داخل شبكة عدد من فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 18.68 جنيه للشراء، و18.72 للبيع، وفقًا لأحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، وحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها.

سعر الدولار في البنوك

وأظهرت التعاملات الصباحية ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة حول 18.68 و18.61 جنيه للشراء، فيما جاءت أسعار البيع عند 18.73 و18.71 جنيه بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وأظهرت شاشات التداولات الصباحية ارتفاع صرف الدولار أمام نظيره المصري عند 18.70 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع، داخل البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

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سعر الدولار في بنك مصر

كما ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 18.70 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وبينت التدولات الصباحية ارتفاع سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه داخل فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة في السوق، إلى 18.65 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

أظهرت التداولات الصباحية وصول مستويات سعر الدولار أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي، 18.72 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وأظهرت التداولات الصباحية استقرار سعر الدولار أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك قناة السويس، 18.68 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع.