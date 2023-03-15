سعر الدولار اليوم الأربعاء 15-3-2023 مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات البنكية

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سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي القطري

اليوم الأربعاء 15-3-2023 مقابل الجنيه، على استقراره لعدة أيام متتالية، ولم يتغير سعرا الصرف في ختام التعاملات بالبنوك المصرية والإسلامية والأجنبية والعربية المختلفة، وبحسب تقرير «البنك المركزي المصري» الأخير وصل متوسط سعر صرفه إلى 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 جنيه للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار صرف العملة الخضراء، وفقا للمواقع الرسمية وشاشات التداول اللحظية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

عرض سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

شهد سعر الدولار في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر عملة أمريكا في البنك الأهلي الكويتي

قدر سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري بـ 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

حقق سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

طرح سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

عرض سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سجل سعر

سعر عملة أمريكا في بنك أبو ظبي التجاري

في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

حقق سعر الدولار اليوم في بنك المشرق، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.