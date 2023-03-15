سعر الدولار اليوم الأربعاء 15-3-2023 في بداية التعاملات

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سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر

اليوم الأربعاء 15-3-2023 صباح اليوم في بداية التعاملات في البنوك والمصارف العاملة في مصر استقرارًا، وتشهد العملة الأمريكية منذ أسبوع ارتفاعًا طفيفًا لا يزيد على بضعة قروش، وذكر تقرير البنك المركزي المصري عن متوسط سعر الصرف أن الدولار سجل 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع، وفي تقرير تفصيلي ترصد جريدة المال حركة تداول العملة الأهم في سوق العملات العالمي.

أفاد موقع بنك كريدي أجريكول مصر بأن سعر الدولار وصل إلى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في المصرف العربي الدولي

أشار موقع المصرف العربي الدولي إلى أن الدولار سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي القطري

قال موقع البنك الأهلي القطري إن الدولار وصل إلى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

قدّر بنك الكويت الوطني سعر الدولار بـ 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك مصر

حدد بنك مصر وهو أحد البنوك الحكومية سعر الدولار بـ 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وهو أحد البنوك الحكومية إلى 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

أما في بنك التعمير والإسكان، فحقق الدولار سعر وصل إلى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي

أظهرت قوائم مصرف أبوظبي الإسلامي وصول سعر الدولار إلى 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك المصري الخليجي

قدّر البنك المصري الخليجي سعر الدولار بـ 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك المشرق

أشارت خدمة سعر الصرف في بنك المشرق إلى وصول سعر

سعر الدولار

سعر الدولار في ميد بنك

إلى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

وفي ميد بنك، وصل سعر الدولار اليوم إلى 30.88 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.