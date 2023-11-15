سعر الدولار اليوم الأربعاء 15-11-2023 مقابل الجنيه بمستهل التعاملات

حافظ سعر اليوم الأربعاء 15-11-2023 في مقابل الجنيه المصري بمستهل التعاملات البنكية على استقرار الشراء والبيع، بالبنوك المصرية والعربية والإسلامية والأجنبية، ووصل متوسط سعر الصرف إلى 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 جنيه للبيع، بحسب التحديث الأخير على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي أسعار العملة الخضراء، وفقا لشاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك سايب

حقق سعر الدولار اليوم في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك المصري الخليجي

عرض سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

بلغ سعر الدولار في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك مصر

قدر سعر الدولار في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

شهد سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في ميد بنك

وصل سعر الدولار في ميد بنك، أمام الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سجل سعر في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك الإسكندرية

طرح سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.