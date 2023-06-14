سعر الدولار اليوم الأربعاء 14-6-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

جاء سعر
سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
ثبت سعر الدولار اليوم فى بنك القاهرة، بنهاية التداول، مقابل العملة المصرية، عند: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
سعر العملة الخضراء فى البنك الأهلي المصري
عُرض سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري وفقاً لشاشات التداول اللحظي بقيمة: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري
جاء سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري بختام التعاملات، مقابل العملة المصرية بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
قُدر سعر الدولار في بنك مصر، طبقاً للمعروض بشاشات التداول اللحظي، مقابل العملة المصرية، بقيمة: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك سايب
بينما سجل سعر الدولار في بنك سايب، بختام التعاملات البنكية، مقابل العملة المصرية، قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدى اجريكول مصر
وقدم موقع بنك كريدي اجريكول مصر على شبكة الانترنت، سعر
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي
وطُرح سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، وفقاً للمعروض بماكينات الصراف الألي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر العملة الأمريكية في بنك التنمية الصناعية
ثبت سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية، في ختام العمليات المصرفية عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر
وصل سعر