سعر الدولار اليوم الأربعاء 14-6-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

جاء سعر

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

اليوم الأربعاء 14-6-2023 مستقراً مقابل العملية المحلية عند مستوياته بالشراء والبيع بنهاية التعاملات المصرفية بالبنوك العاملة بالقطاع، وقدر البنك المركزي متوسط 30.84 جنيه للشراء، مقابل 30.93 للبيع بأحدث تقرير صادر عنه بأسعار صرف العملات العربية والأجنبية، ويرصد موقع «المال» أسعار صرف عملة الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للمعروض بالمواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك على شبكة الانترنت وشاشات التداول اللحظي.

ثبت سعر الدولار اليوم فى بنك القاهرة، بنهاية التداول، مقابل العملة المصرية، عند: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء فى البنك الأهلي المصري

عُرض سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري وفقاً لشاشات التداول اللحظي بقيمة: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

جاء سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري بختام التعاملات، مقابل العملة المصرية بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك مصر

قُدر سعر الدولار في بنك مصر، طبقاً للمعروض بشاشات التداول اللحظي، مقابل العملة المصرية، بقيمة: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك سايب

بينما سجل سعر الدولار في بنك سايب، بختام التعاملات البنكية، مقابل العملة المصرية، قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدى اجريكول مصر

وقدم موقع بنك كريدي اجريكول مصر على شبكة الانترنت، سعر

سعر الدولار

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

، مقابل العملة المصرية، بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

وطُرح سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، وفقاً للمعروض بماكينات الصراف الألي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك التنمية الصناعية

ثبت سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية، في ختام العمليات المصرفية عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وصل سعر

اليوم في البنك الأهلي الكويتي – مصر بنهاية التداول، مقابل العملة المصرية، إلى: 30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.