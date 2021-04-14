بنـــوك

سعر الدولار اليوم الأربعاء 14-4-2021 في البنوك المصرية

الدولار مستقر عند مستوى 15.72 جنيه للشراء داخل البنك الأهلي المصري
‫محمود الصباغ‬‎ 10:36 ص, الأربعاء, 14 أبريل 21 10:36 ص, الأربعاء, 14 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تستمر أسعار الدولار الأمريكي في استقرارها على مستويات الشراء والبيع لليوم الثالث على التوالي أمام نظيرتها عملة مصر المحلية الجنيه في بداية التعاملات الصباحية داخل البنوك العاملة في السوق، لتسجل أسعار الشراء بين 15.62 و15.66 جنيه، اليوم الأربعاء 14-4-2021، فيما جاءت مستويات البيع عند 15.74 جنيه للشراء، و15.66 جنيه، بحسب السعر المعلن على شاشات التداول داخل البنوك.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

استقرت أسعار العملة الخضراء الدولار الأمريكي منذ بداية الأسبوع الجارية داخل البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي في السوق من حيث الأصول، عند مستويات الشراء والبيع 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

فيما استقر متوسط صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالبنك المركزى، في بداية تداولات اليوم عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الدولار يستقر في نهاية تداولات اليوم

سعر الدولار في بنك مصر

كما يواصل سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم الحفاظ على مستويات أمس مقابل الجنيه، ليظل عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، كما جاء السعر نفسه داخل البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وفيما يخص مستويات سعر شراء وبيع صرف الدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي حيث استقرت أمام الجنيه المصري في بداية تداولات اليوم، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  البنك الأهلي: محفظة قروض الشركات الكبرى تتخطى 714 مليار جنيه نهاية مارس

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

فيما يخص مستويات شراء وبيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، بحسب شاشات التداول اللحظية داخل شبكة فروع البنك المصري الخليجي، جاء السعر عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

داخل بنك كريدي أجريكول، سجلت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري على شاشات التداول، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع،في بداية تعاملات اليوم

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

كما استقرت صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري في البنك المصري لتنمية الصادرات ببداية تداولات اليوم عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

اظهرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية داخل بنك فيصل الإسلامي سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الدولار ينهي تعاملات اليوم على تراجع طفيف مقابل الجنيه

السعر الأدنى للدولار في السوق المصرية

عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، يقدم البنك الأهلي المصري السعر الأقل للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق المحلية المصرية في بداية التعاملات الصباحية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

ملف الكاتب ‫محمود الصباغ‬‎

اقرأ أيضاً

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الأربعاء 14-4-2021

فاطمه امام 10:35 ص, الأربعاء, 14 أبريل 21

أسعار العملات اليوم الأربعاء 14-4-2021 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 10:33 ص, الأربعاء, 14 أبريل 21

البنك المركزى: أرصدة استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة ترتفع 2 مليار دولار خلال 2020

أحمد الكومي 9:41 ص, الأربعاء, 14 أبريل 21

انخفاض سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 13-4-2020

أحمد الكومي 10:26 م, الثلاثاء, 13 أبريل 21

«المركزي» 9.4 مليارات جنيه زيادة في النقد المصدر بنهاية يناير 2020

فاطمه امام 7:05 م, الثلاثاء, 13 أبريل 21

سعر الريال السعودي يستقر بختام تعاملات أول أيام رمضان

منى صلاح 7:01 م, الثلاثاء, 13 أبريل 21