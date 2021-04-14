سعر الدولار اليوم الأربعاء 14-4-2021 في البنوك المصرية

تستمر أسعار الدولار الأمريكي في استقرارها على مستويات الشراء والبيع لليوم الثالث على التوالي أمام نظيرتها عملة مصر المحلية الجنيه في بداية التعاملات الصباحية داخل البنوك العاملة في السوق، لتسجل أسعار الشراء بين 15.62 و15.66 جنيه، اليوم الأربعاء 14-4-2021، فيما جاءت مستويات البيع عند 15.74 جنيه للشراء، و15.66 جنيه، بحسب السعر المعلن على شاشات التداول داخل البنوك.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

استقرت أسعار العملة الخضراء الدولار الأمريكي منذ بداية الأسبوع الجارية داخل البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي في السوق من حيث الأصول، عند مستويات الشراء والبيع 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

فيما استقر متوسط صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالبنك المركزى، في بداية تداولات اليوم عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

كما يواصل سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم الحفاظ على مستويات أمس مقابل الجنيه، ليظل عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، كما جاء السعر نفسه داخل البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وفيما يخص مستويات سعر شراء وبيع صرف الدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي حيث استقرت أمام الجنيه المصري في بداية تداولات اليوم، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

فيما يخص مستويات شراء وبيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، بحسب شاشات التداول اللحظية داخل شبكة فروع البنك المصري الخليجي، جاء السعر عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

داخل بنك كريدي أجريكول، سجلت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري على شاشات التداول، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع،في بداية تعاملات اليوم

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

كما استقرت صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري في البنك المصري لتنمية الصادرات ببداية تداولات اليوم عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع. سعر الدولار

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

اظهرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية داخل بنك فيصل الإسلامي سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

السعر الأدنى للدولار في السوق المصرية

عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، يقدم البنك الأهلي المصري السعر الأقل للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق المحلية المصرية في بداية التعاملات الصباحية.