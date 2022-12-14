سعر الدولار اليوم الأربعاء 14-12-2022 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات البنكية

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 14-12-2022، مقابل الجنيه المصري، في نهاية التعاملات البنكية، ارتفاعا قرشين للشراء والبيع بأغلب البنوك واستقرارا في البعض الآخر، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ووصل إلى 24.63 جنيه للشراء، 24.71 جنيه للبيع، بحسب تقرير متوسط أسعار الصرف الصادر عن «البنك المركزى المصرى» الأخير، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالي سعر صرف العملة الخضراء، وفقا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري إلى 24.69 جنيه للشراء، و 24.72 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري 24.61 جنيه للشراء، و 24.66 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول ـ مصر

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول ـ مصر، مقابل الجنيه المصري طرح بــ 24.62 جنيه للشراء، و 24.72 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك سايب

أما سعر الدولار اليوم في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري فشهد 24.62 جنيه للشراء، و 24.72 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري 24.67 جنيه للشراء، و 24.72 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك المشرق

عرض سعر الدولار في بنك المشرق، أمام الجنيه المصري بــ 24.67 جنيه للشراء، و 24.72 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك الأهلى الكويتى

سعر الدولار في البنك الأهلى الكويتى، مقابل الجنيه المصري قدر بــ 24.65 جنيه للشراء، و 24.70 للبيع.

سعر العملة الخضراء في ميد بنك

سجل سعر الدولار اليوم في ميد بنك، أمام الجنيه المصري 24.69 جنيه للشراء، و 24.72 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى

وسعر الدولار في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه المصري وصل إلى 24.65 جنيه للشراء، و 24.72 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

أما سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري فحقق 24.62 جنيه للشراء، و 24.72 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك أبو ظبي الإسلامي

طرح سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري بــ 24.69 جنيه للشراء، و 24.72 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

شهد سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري 24.61 جنيه للشراء، و 24.66 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي القطري

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري بلغ 24.65 جنيه للشراء، و 24.72 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجارى

أما سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبى التجارى، مقابل الجنيه المصري فعرض بــ 24.62 جنيه للشراء، و 24.72 للبيع.