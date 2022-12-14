سعر الدولار اليوم الأربعاء 14-12-2022 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

بلغ سعر الدولار اليوم الأربعاء 14-12-2022، ببداية التعاملات الصباحية في البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، مستوى صرف عند: 24.59 جنيه للشراء، و 24.67 للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار صرف العملات الأجنبية بالبنك المركزي المصري، ويرصد موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا عن أسعار صرف العملة الخضراء في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية، بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر، 24.59 جنيه للشراء، و 24.64 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

وصل سعر الدولار في بنك سايب، 24.60 جنيه للشراء، و 24.70 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 24.59 جنيه للشراء، و 24.64 للبيع.

سعر عملة أمريكا في ميد بنك

بلغ سعر الدولار في ميد بنك، 24.65 جنيه للشراء، و 24.70 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، وصل سعر الدولار اليوم 24.63 جنيه للشراء، و 24.70 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك المشرق

وسجل سعر الدولار في بنك المشرق، 24.63 جنيه للشراء، و 24.68 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك الإسكندرية

وحقق سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، 24.65 جنيه للشراء، و 24.70 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

وقدّر سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري، بـ 24.58 جنيه للشراء، و 24.68 للبيع.

سعر العملة الخضراء في مصرف أبوظبي الإسلامي

وطرح سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، بـ 24.67 جنيه للشراء، و 24.70 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

وعرض سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر، بـ 24.60 جنيه للشراء، و 24.70 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الإسكان والتعمير

وصل سعر الدولار في بنك الإسكان والتعمير، إلى 24.65 جنيه للشراء، و 24.70 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وبلغ سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، 24.57 جنيه للشراء، و 24.67 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك المصري الخليجي

وحقق سعر الدولار في لبنك المصري الخليجي، 24.65 جنيه للشراء، و 24.68 للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

وسجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية، 24.58 جنيه للشراء، و 24.68 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

وصل سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر، إلى 24.58 جنيه للشراء، و 24.68 للبيع.