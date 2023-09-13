سعر الدولار اليوم الأربعاء 13-9-2023 مقابل الجنيه المصري ببداية التعاملات البنكية

شهد سعر اليوم الأربعاء 13-9-2023 مقابل الجنيه المصري ببداية التعاملات البنكية استقرار لسعري الشراء والبيع، في البنوك العربية والإسلامية والمصرية والأجنبية المختلفة، وبحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري» وصل متوسط سعر الصرف إلى 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 جنيه للبيع، ويعرض موقع «جريدة المال» أسعار عملة أمريكا، في التقرير اليومي التالي، طبقا للمواقع الرسمية وشاشات التداول بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

حقق سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك بلوم

قدر سعر الدولار في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

أما سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك مصر

عرض سعر الدولار في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

سجل سعر الدولار في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

طرح سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك أبو ظبي التجاري

و سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

شهد سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري، 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك المصري الخليجي

حقق سعر في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري قدر بـ 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.