أظهرت التعاملات الصباحية مستويات سعر الدولار اليوم الأربعاء 13 أبريل 2022 بداية التعاملات بعدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند مستوى 18.453 جنيه للشراء، 18.549 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، ووفقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية خدمة لقرائها.

سعر الدولار في البنوك

استقرت مستويات سعر شراء الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة بين 18.49 جنيه، و18.30 جنيه للشراء، بينما تراوحت أسعار البيع بين 18.57 جنيه، و18.40 بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بينت شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بداية التداولات إلى مستوى 18.45 جنيه، و18.53 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر شراء وبيع الدولار مقابل الجنيه المصري، عند 18.46 جنيه، و18.56 جنيه للبيع فى بنك مصر.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

ووصل سعر الدولار داخل فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة في السوق، مقابل الجنيه المصري عند 18.31 جنيه للشراء، و18.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

ووصل سعر الدولار اليوم في بداية التعاملات أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.