سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-7-2023 مقابل الجنيه في ختام التعاملات

يواصل اليوم الأربعاء 12-7-2023 في ختام التعاملات استقراره أمام عملة مصر المحلية في اخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية على المواقع الرسمية للبنوك وشاشات التداولات اللحظية، ليصل متوسط سعر العملة الأمريكية 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع بحسب اخر تحديث للعملة الخضراء على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري

سعر عملة أمريكا في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

حافظ سعر الدولار على مستواه داخل فروع بنك مصر عند مستويات 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار بفروع البنك التجاري الدولي أمام عملة مصر المحلية 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك الأسكندرية

وصل سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنك الأسكندرية إلى مستويات 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك القاهرة لمستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في مصرف أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري داخل مصرف أبوظبي الإسلامي عند 30.90 جنيه للشراء، و30.55 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

حافظ سعر الدولار على مستواه داخل فروع المصري الخليجي عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

استقر سعر الدولار أمام أمام العملة المحلية داخل بنك الكويت الوطنبي عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في المصرف المتحد

عرض المصرف المتحد سعر الدولار أمام الجنيه المصري في الختام عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

جاء سعر الدولار داخل فروع بنك قناة السويس عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك الاستثمار العربي

سجل أمام الجنيه المصري داخل بنك الاستثمار العربي عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.