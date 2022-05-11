سعر الدولار اليوم الأربعاء 11-5-2022 في البنوك المصرية

أظهرت التعاملات الصباحية داخل على شاشات التداولات اللحظية تعاملاتها الصباحية على سعر الدولار اليوم الأربعاء 11مايو 2022، داخل شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية ، على ارتفاع طفيف ، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات.

سعر الدولار اليوم في البنوك

أظهرت شاشات التداولات الصباحية تراوح سعر شراء الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة بين مستويات 18.32 جنيه، و18.42 جنيه للشراء.

وتعرض شبكة فروع البنوك في بداية التعاملات الصباحية تراوح أسعار البيع بين 18.53 جنيه، و18.55 بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر صرف الدولار أمام نظيره المصري عند 18.34 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع داخل البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وبينت التعاملات الصباحية وصول سعر شراء وبيع الدولار مقابل نظيره الجنيه المصري، 18.34 جنيه، و18.62 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

ووصل سعر صرف الدولار اليوم أمام نظيره المصري داخل فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في السوق، عند 18.32 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وبلغت سعر الدولار صباح اليوم أمام الجنيه داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 18.32 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وووصل سعر شراء وبيع الدولار في بداية التعاملات أمام الجنيه المصري بشبكة فروع بنك قناة السويس 18.32 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع.