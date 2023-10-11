سعر الدولار اليوم الأربعاء 11-10-2023 مقابل الجنيه المصري بمستهل تعاملات البنوك

حافظ سعر اليوم الأربعاء 11-10-2023 مقابل الجنيه المصري بمستهل التعاملات البنكية على استقرار الشراء والبيع، في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ووصل متوسط سعر الصرف إلى 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويعرض موقع «جريدة المال» أسعار عملة أمريكا فى التقرير اليومي التالي، وفقا لشاشات التداول والمواقع الرسمية وماكينات الصراف الآلي للبنوك الإسلامية والمصرية والأجنبية والعربية المختلفة.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

شهد سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

و سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك سايب

عرض سعر الدولار في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

قدر سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك المصري الخليجي

أما سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

طرح سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري حقق 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.