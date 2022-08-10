استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 10-8-2022 في ختام التعاملات البنكية وفقًا لمتوسط سعره في البنك المركزي المصري الذي وصل إلى 19.09 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع، ويعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًّا لسعر العملة الخضراء وفقًا لعدد من البنوك الحكومية والخاصّة والأجنبية العاملة بالسوق المصرفية المصرية، بينما في البنوك الأخرى وصل سعر البيع لـ 19.18 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصرى وفقًا لآخر تحديث على الموقع، عند مستوى 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

ووصل سعر صرف الدولار في بنك مصر أمام الجنيه المصري: 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الخضراء في بنك قناة السويس

بينما بلغ سعر صرف العملة الخضراء في بنك قناة السويس: 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر صرف العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي “CIB” مقابل الجنيه المصري: 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك القطري الأهلي

وفي البنك القطري الأهلي “QNB” حقق سعر صرف الدولار مستوى: 19.11 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجل سعر الدولار: 19.15 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الأفريقي

كما بلغ سعر صرف الدولار في البنك العربي الأفريقي: 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك البركة

كما سجل سعر العملة الخضراء في بنك البركة وفقًا لآخر تحديث على الموقع الرسمي، أمام الجنيه المصري: 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في البنك المصري الخليجي

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 19.15 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني

وحقق سعر صرف الدولار في بنك الكويت الوطني: 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.