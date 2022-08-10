سعر الدولار اليوم الأربعاء 10-8-2022 في البنوك المصرية

حقق سعر الدولار اليوم الأربعاء العاشر من أغسطس 2022 في بداية التعاملات الصباحية استقرارًا نسبيًّا في البنوك، وبلغ سعره حسب آخر تحديث من البنك المركزي المصري 19.09 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» بيانًا تفصيليًّا لسعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما أظهرته شاشات التداول اللحظية

في عدد من البنوك الحكومية والبنوك الخاصة والبنوك الأجنبية بالسوق المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم فى بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر أمام الجنيه المصري: 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع، وفق ما أظهرته شاشات التداول اللحظية في البنك.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس: 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري: 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

وصل سعر صرف الدولار في بنك بلوم مصر: 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.15 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع، وفق ما أظهرته شاشات التداول اللحظية في البنك.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في البنك العربي الأفريقي

وصل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي أمام الجنيه المصري: 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري: 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 19.15 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.