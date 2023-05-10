سعر الدولار اليوم الأربعاء 10-5-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات بالبنوك

حافظ سعر
سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر
سجل سعر الدولار اليوم في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر عملة أمريكا في البنك التجاري الدولي
حقق سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
شهد سعر الدولار في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر العملة الخضراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي
وصل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري إلى 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري
قدر سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
طرح سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر عملة أمريكا في البنك المصري الخليجي
عرض سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
سجل سعر الدولار في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة
حقق سعر
سعر العملة الخضراء في بنك الكويت الوطني
شهد سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك سايب
بلغ سعر الدولار اليوم في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.