سعر الدولار اليوم الأربعاء 10-5-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات بالبنوك

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سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر

اليوم الأربعاء 10-5-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات بالبنوك المصرية والعربية والإسلامية والعربية المختلفة على استقرار سعري الشراء والبيع، ووصل متوسط سعر صرفه إلى 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 جنيه للبيع، وفقا للتقرير الصادر عن «البنك المركزي المصري» الأخير، ويستعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي، أسعار عملة أمريكا، بحسب المواقع الرسمية وشاشات التداول اللحظية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك التجاري الدولي

حقق سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

شهد سعر الدولار في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الخضراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري إلى 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

قدر سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

طرح سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك المصري الخليجي

عرض سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

حقق سعر

سعر العملة الخضراء في بنك الكويت الوطني

في بنك البركة، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

شهد سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.