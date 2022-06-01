سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-6-2022 في البنوك المصرية

أظهرت شاشات التداولات الصباحية حفاظ سعر شراء وبيع الدولار اليوم الأربعاء 1يونيو 2022، أمام الجنيه المصري تعاملات أمس بالبنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 18.54 جنيه للشراء و18.62 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، وحسب التقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” لقرائها.

سعر الدولار في البنوك

كما أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة عند 18.53 جنيه، 18.58 جنيه للشراء، فيما جاءت أسعار البيع حول 18.61 و18.65 جنيه بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وأظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر شراء وبيع صرف الدولار عند 18.55 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع داخل البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

سعر الدولار في بنك مصر

وحافظ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على 18.55 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وأظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر صرف الدولار اليوم أمام نظيره المصري داخل فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في السوق إلى 18.57 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وحافظ سعر الدولار الأمريكي أمام نظيره المحلي الجنيه داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي 18.53 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وبينت شاشات التداولات الصباحية حفاظ سعر الدولار على مستواه أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس عند 18.53 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.