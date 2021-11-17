سعر الدولار اليوم الأربعاء يستقر داخل البنوك وشركات الصرافة

على نفس مستويات أمس حافظ سعر الدولار اليوم الأربعاء17 نوفمبر على أسعاره المعروضة على شاشات التداول اللحظية داخل البنوك وشركات الصرافة، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند مستويات 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات.

سعر الدولار اليوم في البنوك

واستقر سعر صرف الدولار داخل البنوك بين مستويات 15.62 جنيه، و15.66 جنيه، لا سيما تراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 جنيه، بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وعلى نفس مستويات أمس جاء سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه داخل بالبنك الأهلي المصري جاء عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وأظهر التقرير المسائي لـ”المال” وصول سعر الدولار اليوم داخل بنك مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية عند مستويات 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

ويعرض البنك التجاري الدولي أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات بالبنك التجاري الدولي عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربى الأفريقي

على نحو آخر جاء سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنك العربي الأفريقي الدولي إلى مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

كما عرضت فروع بنك قناة السويس أسعار الدولار شراء وبيع أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع