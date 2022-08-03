سعر الدولار اليوم الأربعاء في ختام التعاملات بالبنوك وشركات الصرافة

ارتفع سعر الدولار اليوم الأربعاء 3-8-2022 في ختام التعاملات اليومية بالبنوك المصرية، ووصل متوسط سعر العملة الأمريكية، إلى 19.04 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تقرير صادر من لبنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية، وذلك بعد أن ارتفعت أسعار عملة أكبر احتياطي نقدي في العالم بالبنوك المصرية في منتصف تعاملات أمس الثلاثاء، ويعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالي بيانًا تفصيليًّا عن سعر العملة الخضراء في البنوك المصرية الخاصّة والحكومية العاملة بالسوق المحلية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

أظهرت شاشات التداول اللحظية في البنك الأهلي المصري، وصول سعر الدولار إلى 19.05جنيه للشراء، و19.11 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك مصر

وبينت شاشات التداول بفروع بنك مصر وصول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، إلى 19.05 جنيه للشراء، و 19.11 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي CIB

وجاء سعر العملة الخضراء أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، بجسب شاشات التداول بالفروع، 19.07 جنيه للشراء، و 19.13 للبيع.

الدولار

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي القطري QNB

وأوضحت شاشات التداول في البنك الأهلي القطري، تسجيل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصر، 19.06 جنيه للشراء، و 19.13 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة في بنك الإسكندرية

وأظهرت شاشات التداول ببنك الإسكندرية، وصول سعر عملة الولايات المتحدة أمام الجنيه، إلى 19.03 جنيه للشراء، و19.13 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري 19.10جنيه للشراء، و 19.13 للبيع، وفقًا لشاشات التداول بالفروع.

الدولار

سعر العملة الخضراء في البنك العربي الإفريقي

وسجل سعر العملة الخضراء في البنك العربي الإفريقي مقابل الجنيه، وفقًا لشاشات التداول بالفروع، 19.03 جنيه للشراء، و 19.13 للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس

وبينت شاشات التداول اللحظية في بنك قناة السويس، وصول سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 19.03 جنيه للشراء، و19.13 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، 19.03 جنيه للشراء، و19.13 للبيع، مقابل الجنيه المصري.