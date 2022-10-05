سعر الدولار اليوم الأربعاء في بداية تعاملات البنوك المصرية مقابل الجنيه

وصل سعر الدولار اليوم مع مستهل تعاملات الأربعاء البنكية اليومية إلى مستوى صرف: 19.61 جنيه للشراء، 19.68 جنيه للبيع، داخل البنك المركزي وفقًا لمتوسط سعر العملات العربية والأجنبية، وكان قد شهد الدولار ارتفاعًا بقيمة قرشين في بداية تعاملات تعاملات أمس الثلاثاء واستقر بنهاية التعاملات، ويرصد موقع جريدة المال سعر صرف العملة الأمريكية داخل عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية داخل البنوك.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي

وبلغ سعر الدولار في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه مستوى صرف: 19.59 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك بلوم مصر

وجاء سعر الدولار في بنك بلوم مصر عند مستوى صرف مقابل الجنيه: 19.59 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

واستقر سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية عند مستوى صرف مقابل الجنيه: 19.59 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس

وشهد سعر الدولار في بنك قناة السويس مستوى صرف: 19.61 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

وحقق سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري مستوى صرف: 19.59 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه مستوى صرف: 19.61 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك سايب

وبلغ سعر الدولار في بنك سايب مقابل الجنيه مستوى صرف: 19.59 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وجاء سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند مستوى صرف مقابل الجنيه: 19.62 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي

واستقر سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي عند مستوى صرف مقابل الجنيه: 19.61 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وشهد سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي مستوى صرف: 19.66 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وحقق سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه مستوى صرف: 19.61 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك البركة مقابل الجنيه المصري مستوى صرف: 19.59 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.