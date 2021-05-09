سعر الدولار اليوم الأحد 9-5-2021 في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الأسبوعية اليوم الأحد الموافق 9-5-2021 بحسب السعر المعلن داخل شبكات فروع جميع البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية، وفقاً لتقرير بوابة المال الإلكترونية الذي تقدمه بشكل يومي على أسعار العملات العربية والأجنبية خدمة لمتابعيها.

وجرى تعامل العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8328 مقابل الدولار، بحلول الساعة 11:40 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، و تداول العملة اليابانية “الين” عند 109.3700 بحلول الساعة 11:39 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

كما استقر متوسط سعر الدولار الأمريكي على تداولات امس فى البنك المركزي المصري عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلن من البنك المركزى.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

واوضح تقرير المال على شاشات التداول على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، على مستويات الشراء والبيع لدى البنك الأهلي المصري؛ أكبر بنك حكومي يعمل بالسوق المصرية، على نفس تعاملات أمس،عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

ووفقاً التحديثات الأخيرة على شاشات التداول على استقرار أسعار العملات داخل البنك العربي الأفريقي الدولي، على نفس تعاملات أمس، لتسجل مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع في بداية التعاملات الصباحية.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

وعلى صعيد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل بنك المصرف المتحد، وصل في بداية التعاملات عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

وعلى مستويات سعر الدولار مقابل داخل البنك العقاري المصري العربي وصلت إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، ووفقاً التحديثات الأخيرة المعلنة على الموقع الإلكتروني. صرف الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وجاء أسعار الدولار الأمريكي داخل المصرف الخاص الأكبر بالسوق المحلية جاءت عند مستويات مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

و استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري على شاشات التداولات اللحظية داخل الفروع بنك مصر في بداية تعاملات اليوم عند مستويات 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

أدنى سعر للدولار في السوق المصرية

تقدم كل من بنوك الإسكندرية والأهلي و مصر في عرض أقل مستوى للدولار الأمريكي دخل السوق المصرية في بداية تعاملات اليوم لتصل إلى مستوى 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع.