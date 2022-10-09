سعر الدولار اليوم الأحد 9-10-2022 بنهاية التعاملات في البنوك

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 9-10-2022، نسبيًا في نهاية التعاملات اليومية بالبنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، ووصل متوسط أسعار الصرف مقابل الجنيه المصري بحسب البنك المركزي المصري، إلى 19.61 جنيه للشراء، و 19.68 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير التفصيلي أسعار صرف عملة الولايات المتحدة الأمريكية، بالبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية، بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة بالفروع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية، مستوى صرف عند: 19.64 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

حقق سعر الدولار مستوى صرف مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند: 19.66 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري

أما سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، سجل مستوى صرف أمام الجنيه عند: 19.61 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وشهد سعر الدولار في بنك مصر، مستوى صرف عند: 19.61 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، إلى 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك التعمير والإسكان

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان، مستوى صرف عند: 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي

أما سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي، حقق مستوى صرف عند: 19.51 جنيه للشراء، و 19.59 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك المصري الخليجي

وبلغ سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، مستوى صرف عند: 19.66 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك البركة

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك البركة، إلى 19.59 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

أما سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني، سجل مستوى صرف عند: 19.59 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي القطري

وفي البنك الأهلي القطري، حقق سعر الدولار أمام الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 19.61 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.