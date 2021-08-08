بنـــوك

سعر الدولار اليوم الأحد 8-8-2021 في البنوك المصرية

مستقراً في أغلب البنوك
‫محمود الصباغ‬‎ 11:16 ص, الأحد, 8 أغسطس 21 11:16 ص, الأحد, 8 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت مستويات  سعر الدولار في مصر حالة نم الاستقرار مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليوم 8 أغسطس 2021، داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المحلية المصرية ، بحسب السعر المعلن على شاشات التداول المصارف ، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، ليسجل متوسط سعر الدولار اليوم 15.6497 جنيه للشراء، و15.7664 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث للبنك المركز المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

ترواح سعر صرف الدولار الأمريكي أمام نظيره المصري بين 15.63 وحتي 15.67 جنيه للشراء، وجاءت مستويات بيع الدولار الأمريكي 15.68، إلى 15.73 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

جاء سعر صرف دولار الأمريكي داخل بنك مصر ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية أمام الجنيه المصري عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الدولار يرتفع الخميس مع رسم أعضاء المركزي الأمريكي خارطة طريق لزيادات الفائدة
الدولار
الدولار

سعر الدولار في بنك مصر

على شاشات تداول بنك مصر ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية وصلت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي بداية التعاملات يستعرض البنك الأهلي المصري سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وفي بداية التعاملات .. سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه داخل بنك قناة السويس 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، بحسب أخر تحديث للعملة.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

أوضح أخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية استقرار للعملة الأمريكية أمام الجنيه المصري بشركات مصر للصرافة عند قيمة 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

اقرأ أيضا  تباين أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري جاء عند 15.67 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

كما استقرت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك المصري الخليجي

الدولار
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

ومن ناحية أخرى .. وصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، داخل البنك التجاري الدولي

اقرأ أيضا  سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 3-8-2021 في مصر

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

وعلى صعيد سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، داخل البنك العربي الأفريقي الدولي

سعر الدولار في بنك البركة

ومن جانب أخر .. استقرت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم داخل بنك البركة الإسلامي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

ملف الكاتب ‫محمود الصباغ‬‎

اقرأ أيضاً

أسعار العملات اليوم الأحد 8-8-2021 في البنوك المصرية

فاطمة إمام 11:43 ص, الأحد, 8 أغسطس 21

«المركزي»: الخميس المقبل إجازة في البنوك بمناسبة العام الهجري

فاطمة إمام 11:36 ص, الأحد, 8 أغسطس 21

متوسط الفائدة الشهرى لقروض الشركات يسجل %9.4 فى يونيو الماضى

‫محمود الصباغ‬‎ 11:28 ص, الأحد, 8 أغسطس 21

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 8-8-2021 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 11:12 ص, الأحد, 8 أغسطس 21

سعر اليورو اليوم الأحد 8-8-2021 في البنوك المصرية

فاطمة إمام 10:50 ص, الأحد, 8 أغسطس 21

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 8-8-2021 في مصر

فاطمة إمام 10:37 ص, الأحد, 8 أغسطس 21