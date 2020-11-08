سعر الدولار اليوم الأحد 8-11-2020 بالبنوك المصرية

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في عدد من البنوك المصرية اليوم الأحد 8-11-2020، ليواصل الانخفاض منذ بداية الأسبوع الماضي، فاقدًا نحو 1.9 قرش ليسجل 15.637 جنيه للشراء، و15.737 جنيه للبيع، مقابل 15.656 جنيه للشراء، و15.756 جنيه للبيع بنهاية الأسبوع السابق عليه.

السعر الأعلى للدولار

تداول 3 بنوك سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند أعلى مستوى لها في بداية تعاملات اليوم الأحد، ليسجل 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

والبنوك هي: بنك كريدي أجريكول، بنك الاستثمار العربي، بنك التنمية الصناعية.

السعر الأقل للدولار

سجل سعر الدولار أمام الجنيه أدنى مستوى له في بداية التعاملات، لدى بنك HSBC وبنك الكويت الوطني، عند 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

بنك QNB يعرض الدولار قرب أعلى مستوى

عرض بنك QNB، سعر الدولار قرب أعلى مستوى عند 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

17 بنكًا تشتري الدولار عند 15.64 جنيه

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى 17 بنكًا في بداية تعاملات اليوم الأحد، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

والبنوك السبعة عشر هي: بنك مصر، بنك البركة، بنك بلوم، البنك الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي، البنك المصري الخليجي، بنك مصر إيران، بنك قناة السويس، البنك الأهلي المصري، بنك عوده، بنك المشرق، البنك المصري لتنمية الصادرات، البنك العقاري المصري العربي، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي الأول، بنك التعمير والإسكان، البنك الأهلي المتحد.

5 بنوك تعرض العملة الخضراء قرب أدنى مستوى

عرض 5 بنوك، العملة الخضراء قرب أدنى سعر في بداية تعاملات اليوم، عند 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

وتضم قائمة البنوك كلًا من البنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك التجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإسكندرية، وبنك فيصل الإسلامي. الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ الدولار أمام الجنيه في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

تداول مصرف أبوظبي الإسلامي سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي