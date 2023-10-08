سعر الدولار اليوم الأحد 8-10-2023 مقابل الجنيه المصري بمستهل تعاملات البنوك

شهد سعر اليوم الأحد 8-10-2023 مقابل الجنيه المصري استقرار الشراء والبيع، بمستهل التعاملات البنكية بأولى أيام العمل الاسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وبحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، وصل متوسط سعر الصرف إلى30.84 جنيه للشراء، و 30.93 جنيه للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» أسعار العملة الخضراء، في التقرير اليومي التالي، وفقا لشاشات التداول والمواقع الرسمية وماكينات الصراف الآلي للبنوك الإسلامية والأجنبية والمصرية والعربية المختلفة.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

حقق سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

أما سعر الدولار في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في المصرف العربي الدولي

طرح سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

بلغ سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

عرض سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك قطر الوطني الأهلي

و سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

شهد سعر الدولار في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

قدر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك أبو ظبي التجاري

حقق سعر في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

سعر الدولار اليوم في بنك سايب، أمام الجنيه المصري وصل إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.