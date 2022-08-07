سعر الدولار اليوم الأحد 7-8-2022 في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 7-8-2022 أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية الخاصة والحكومية والأجنبية العاملة بالسوق المصرية المصرفية، وبلغ متوسط سعر العملة الخضراء، 19.07 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع، وفقًا لأخر تحديث من البنك المركزي المصري لمتوسط سعر العملة الأمريكية، ويقدم موقع «جريدة المال»، بيانًا تفصيليًا بأسعار صرف الدولار، وفق مواقع البنوك الرسمية، وبعض شركات الصرافة.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس، 19.06 جنيه للشراء، و 19.16 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه إلى 19.08 جنيه للشراء، و 19.14 للبيع.

سعر الدولار

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في البنك العربي الإفريقي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي، 19.06 جنيه للشراء، و 19.16 للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي القطري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه المصري عند، 19.09 جنيه للشراء، و 19.16 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك المصري الخليجي

حقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي استقرارًا، عند 19.14 جنيه للشراء، و 19.16 للبيع.

سعر الدولار

سعر صرف الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك مصر إلى 19.08 جنيه للشراء، و 19.14 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

بلغ سعر الدولار في بنك بلوم مصر 19.06 جنيه للشراء، و 19.16 للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي

حافظ سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي على استقراره عند 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، عند 19.1 جنيه للشراء، و19.16 للبيع.

سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري إلى 19.13 جنيه للشراء، و19.16 للبيع.